Ostia come il Far West. C’è stata una nuova sparatoria nella notte

Nuova sparatoria nella notte a Ostia, dove sabato sera verso le 22.30, in via Forni, sono stati esplosi 5 colpi di arma da fuoco contro la porta di casa di un esponente della famiglia Spada. Poco dopo inoltre, è stata presa a calci e pugni la porta di casa del fratello. Non si registrano feriti.

Il nuovo episodio, su cui indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato, arriva pochi giorno dopo l’agguato in una pizzeria di Ostia, dove furono gambizzati due uomini, uno dei quali legato sia agli Spada che alla famiglia Fasciani.

