Msc, il Presidente Mattarella sarà il primo passeggero della Seaside: la più grande nave da crociera mai costruita in Italia

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo passeggero della più grande nave da crociera mai costruita in Italia, la Msc Seaside. Sarà il Capo dello Stato, infatti, che accompagnato dall’armatore Gianluigi Aponte e dal ceo di Fincantieri Giuseppe Bono, il primo a salire a bordo della nuova ammiraglia mercoledì mattina per ammirare questa nuova regina dei mari che giovedì sarà ufficialmente consegnata da Fincantieri a Msc Crociere. La Seaside è la prima delle due navi gemelle in costruzione a Monfalcone, ed è la seconda nave del piano industriale da 9 miliardi di euro (per 11 nuove navi in costruzione tra Monfalcone e Stx di Saint Nazaire) ad essere varata per la Msc. La Seaside, come dicevamo, è la nave più grande mai costruita in Italia. Una linea completamente nuova, con una grande passeggiata a esterna che diventerà la strada del piacere in navigazione con negozi, ristoranti, bar, nightclub e quant’altro necessario per offrire il massimo del divertimento in riva al mare. Msc Seaside, sarà destinata al mercato dei Caraibi che raggiungerà proprio partendo da Trieste (porto di consegna) per il suo viaggio inaugurale. La gemella, invece, la Msc Seaview il cui varo è previsto a giugno 2018, entrerà in servizio nel Mediterraneo dopo la cerimonia di consegna prevista nel porto di Civitavecchia. Esiste anche una opzione per una terza nave di questa categoria ed è probabile che l’annuncio arrivi proprio in occasione della consegna all’armatore della Seaside.

Il Messaggero