Secondo una ricerca, chi ha molti amici su Facebook è un materialista

Più amici, più possesso. Se avete migliaia di amici su Facebook o altri social network provate a farvi una domanda: siete persone materialiste? Perché secondo una ricerca appena pubblicata sulla rivista Heliyon dal team del professor Phillip Ozimek della Ruhr-Università di Bochum in Germania le persone materialiste hanno sostanzialmente più amici di Facebook rispetto a coloro che danno meno importanza ai beni materiali.

I ricercatori, dopo gli esperimenti effettuati, sono arrivati alla conclusione che le persone materialiste – intese come coloro che perseguono fini puramente utilitari o vivono preoccupandosi soprattutto di godere i beni terreni e materiali – vedono gli amici dei social come “oggetti digitali” da collezionare. E per questo motivo usano più spesso i social degli altri. Inoltre, secondo la ricerca, i materialisti hanno un maggiore bisogno di confrontarsi con gli altri attraverso le piattaforme virtuali.

“Le persone materialiste usano Facebook più spesso perché tendono a oggettivare i loro amici social: acquisiscono amici per aumentare il loro possesso – spiega Ozimek -. Facebook offre la piattaforma perfetta per il confronto sociale, con milioni di profili e informazioni sulle persone ed oltretutto è gratuito. I materialisti amano gli strumenti gratis”.

Per la loro ricerca gli esperti hanno utilizzato due campioni, formati da 242 utenti Facebook nel primo caso e da 289 nel secondo, per un totale di 531 persone coinvolte. Ai partecipanti sono stati forniti dei questionari in cui dovevano rispondere a varie domande e definirsi o meno in linea con certe affermazioni, come ad esempio “la mia vita sarebbe migliore se possedessi certe cose che non ho” oppure “molti amici di Facebook contribuiscono ad avere più successo nella mia vita personale e professionale” oppure “ammiro persone che possiedono case, automobili e vestiti costosi”. Alla fine, confrontando le risposte di entrambi i gruppi campione, i ricercatori hanno tratto le conclusioni riassunte nel lavoro titolato The Social Online Self-Regulation Theory, che afferma appunto che le persone usano i social media come strumento per monitorare e raggiungere i loro obiettivi.

Obiettivi che, per molti materialisti, corrispondono a misurare quanto si trovino lontani o vicini dal diventare più ricchi. In entrambi i gruppi analizzati le persone con un alto numero di amici di Facebook tendevano a oggettivare questi ultimi e aumentare il tempo trascorso sulla piattaforma social, usata spesso come base di confronto.

Altre ricerche di tre anni fa, collegate al mercato, indicano per esempio che le persone materialiste sono più propense a mettere “like” o seguire pagine di brand e di marchi famosi. Gli stessi autori dello studio sottolineano però che non c’è nulla di sbagliato nel modo con cui i materialisti usano i social: il più delle volte infatti gli permette di dirsi soddisfatti nel raggiungimento dei loro obiettivi.

“Le piattaforme di social media non sono così diverse dalle altre attività della vita, sono strumenti funzionaliper le persone che vogliono raggiungere obiettivi” ha detto Ozimek, anche se gli autori osservano “che ci si potrebbe chiedere se il consumo di Facebook ci renda davvero felici o se rimanga una mera illusione” chiosano sottolineando uno spunto per nuove ricerche.