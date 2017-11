Apple: nuovo iPhone a metà del 2018

Modello piccolo e compatto come l’attuale SE

Apple al lavoro su un nuovo iPhone piccolo, dovrebbe essere lanciato a metà del 2018. Secondo l’Economic News Daily la compagnia potrebbe organizzare il debutto di quello che ad oggi è noto come iPhone SE 2, a metà strada fra i modelli attuali e quelli di prossima generazione.

Cupertino non ha ancora dismesso iPhone SE dalle vendite e potrebbe puntare nel 2018 ancora su un modello compatto. L’attuale iPhone SE è piccolo, ha uno schermo da 4 pollici, una buona fotocamera e un’autonomia superiore alla media della categoria. Si rivolge a chi ama il formato compatto di qualche anno fa, con dimensioni che consentivano un uso agevole con una sola mano. Secondo le indiscrezioni iPhone SE 2 verrà prodotto dalla taiwanese Wistron in uno stabilimento a Bengaluru, in India. È la stessa struttura che sforna gli attuali modelli SE di Apple.

