Di Battista: “Voto inquinato in Sicilia, altrimenti avremmo vinto”

L’esponente M5s conferma la volontà di non ricandidarsi e assicura il massimo sostegno a Luigi Di Maio: “Tra noi non c’è mai stata nessuna dicotomia”. E a Renzi: “Non si ricandidi”. Il segretario Pd: “Faccio politica per cambiare le cose”

Nessun contrasto con Luigi Di Maio, al quale garantisce il massimo appoggio. Ma non ha intenzione di cambiare idea sulla decisione di non ricandidarsi. Alessandro Di Battista M5S, intervistato su Radio Capital a Circo Massimo, conferma la volontà di cambiare, almeno per il momento, strada, ma assicura sostegno al candidato premier del Movimento: “Di Maio è miglior candidato possibile alla Presidenza del Consiglio. Lo sosterrò in ogni modo, ma non lo farò da candidato”, ha detto, precisando: “Non c’è mai stata nessuna dicotomia. Lui mi ha chiesto massimo sostegno e sa che arriverà”.

Rivolgendosi, poi, al segretario del Pd, Matteo Renzi, lo invita a seguire il suo esempio: “Anche Renzi si potrebbe non ricandidare e anche lui riceverebbe migliaia di attestati di stima da parte degli italiani, come è successo a me. Lo invito a farlo”, ha detto, ricordando quanto aveva dettto l’ex premier prima dell’appuntamento del 4 dicembre scorso: “Renzi come tanti altri aveva detto che se avessero perso il Referendum se ne sarebbero andati”, ha aggiunto. “Renzi, Boschi, tutti avevano detto che avrebbero lasciato la politica. Attaccano le fake news, le balle, ma loro sono campioni di bufale”.

A distanza, dai microfoni di Radio Rai1, Renzi intervenuto a Radio Anch’io risponde a stretto giro: “In questo anno l’ho fatto, mi sono fatto da parte e sono stato tra la gente, e rispetto la scelta di Di Battista. Dopo di che il gioco della politica è quello di candidarsi e cercare di avere più voti per cambiare le cose”.

Ma se M5s dovesse vincere le elezioni e arrivasse l’offerta di fare il ministro, davvero Di Battista rinuncerebbe? “Ho detto che ho fatto una scelta e su quella strada voglio proseguire” ha insistito Di Battista, che è convinto che al prossimo appuntamento elettorale il Movimento fondato da Beppe Grillo otterrà molti consensi, come sarebbe accaduto in Sicilia, qualora ci fosse stato un voto ‘libero’: “Se non fosse stato un voto inquinato, ma libero, il Movimento cinque stelle le avrebbe vinte”. Per quanto riguarda i vaccini, Di Battista ha detto che vaccinerà il figlio, ma rivendica la decisione strettamente personale “È una mia scelta”.

La Repubblica