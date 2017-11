Vercelli. Arrestate tre maestre: maltrattavano i bambini

Urla, sberle, tirate di orecchie. E poi strattoni, spinte violente, trascinamenti per terra. Tutti episodi registati nei confronti di bambini d’asilo piccolissimi, tra i tre e i cinque anni. La Polizia di Vercelli ha eseguito tre misure cautelari di arresti domiciliari a carico di tre maestre di una scuola per l’infanzia di Vercelli per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini.

Durante l’attività investigativa sarebbero stati riscontrati 52 episodi. Oltre ai maltrattamenti fisici, si sarebbero registrati parecchie vessazioni psicologiche. Le tre maestre, da quanto si è potuto constatare, avevano generato uno stato di terrore all’interno delle classi con urla terrificanti, punizioni spropositate e umiliazioni di vario genere.

Adnkronos