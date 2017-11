Ecco la nuova generazione di smartphone, sempre più destinata all’élite

Sei modelli a confronto per un cambio di filosofia sostanziale. Dal Samsung Note 8 al Pixel XL 2 di Google, fino V30+ di Lg, ecco come i colossi dell’hi-tech guardano sempre più al mondo del lusso

L’innovazione negli smartphone ormai è un prezzo sempre più alto e uno schermo privo di confini. Display così estesi fanno sembrare tutti gli altri modelli più vecchi, prezzi tanto elevati sono il tentativo da parte dei colossi dell’hi-tech di entrare definitivamente nel campo del lusso. La soglia dei mille euro è sempre più vicina per alcuni, è stata toccata da altri e perfino superata dall’iPhone X della Apple. Tim Cook e compagni da questo punto di vista sono all’avanguardia. Anche se in realtà ha aperto le danze il Note 8 della Samsung questa estate, si è unito l’iPhone X, imitato dal Pixel XL 2 di Google e dal V30 di Lg. Tutti hanno display da circa sei pollici senza bordi (o quasi), usano processori ai vertici (lo Snapdragon 835 nella maggior parte dei casi) e come sistema operativo montano Android di Google (iPhone escluso, ovviamente). Certi possono esser sbloccati con il riconoscimento facciale, molti montano sul retro una doppia fotocamera, alcuni offrono la ricarica wireless. L’agenda però cambia poco. L’unico che si discosta è il OnePlus 5T, appena annunciato e che abbiamo provato in anteprima, ma solo perché costa la metà. Partica un gioco a suo modo semplice: se ad Apple e compagni i loro smartphone di punta costano 315 euro e li vendono ad oltre mille, basta accontentarsi di margini minori per tentare di farsi largo. Una strategia adottata da quasi tutte le compagnie cinesi come Huawei, almeno in una prima fase, ora progressivamente abbandonata in cerca di guadagni più consistenti.

Fino al 2014, questa corsa fra multinazionali veniva affrontata a colpi di innovazioni e primati. Processori più veloci, fotocamere con una risoluzione più elevata, funzioni diverse. Oggi, puntato al lusso, le regole sono cambiate. Del resto la maggior parte delle persone con un telefono controlla il profilo sui social network, scatta foto, usa programmi per la messaggistica. ll 45 per cento del tempo speso in queste app, sostiene ComScore, è concentrato sulla più popolare, dunque Facebook. Mentre se allarghiamo alle prime tre app aggiungendo Whatsapp e Google, arriviamo a ben il 75 per cento del tempo. Praticamente un monopolio. E non serve certo un Note 8 per accedere a questi servizi. L’unica vera differenza con i modelli più economici, oltre a forma e risoluzione del display, è nella macchina fotografica.

Dicevamo dei beni di lusso senza veri primati tecnologici. La tecnologia storicamente non ha mai funzionato in quel modo, forse perché era appannaggio di geek e nerd poco interessati all’oggetto firmato e molto più ai dispositivi che permettevano di fare qualcosa di più e di diverso. E poi puntare solo sul lusso era, fino a l’altroieri, rischioso. I dispositivi hi-tech perdono valore, a volte in appena due o tre mesi. Per questo la Apple ha un ecosistema che controlla dalla produzione alla vendita al dettaglio. In questo modo riesce ad rallentare artificialmente la caduta del valore dei suoi prodotti facendo felici gli azionisti. Gli altri ora sperano di replicare. E chissà, magari con quest’ultima ondata di smartphone riusciranno a compiere il miracolo. Con buona pace di geek e nerd.

Jaime D’Alessandro, Repubblica.it