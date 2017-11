Chessidice in viale dell’editoria

I brand digitali del gruppo Mondadori su Google Play Edicola. Tra i siti che vanno ad arricchire il catalogo di Google Play Edicola sono già disponibili: Casabella, CasaFacile, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Giallo Zafferano, Grazia, Icon, Icon Design, Il mio Papa, Interni, Nostrofiglio, Panorama, Panorama Auto, Sale&Pepe, Starbene, Tustyle, Tv Sorrisi e Canzoni. Google Play Edicola è la app di Google attraverso la quale è possibile attivare un abbonamento, gratuito o a pagamento, a riviste, blog e giornali e leggerne i contenuti ottimizzati per la fruizione da smartphone o tablet.

Vanity Fair su Amazon Prime Now. Per la prossima stagione dello shopping natalizio Amazon Prime Now, il servizio di consegna entro un’ora oppure in finestre a scelta di due ore, consentirà ai propri abbonati di aggiungere al carrello di ogni acquisto Amazon una copia di Vanity Fair gratis. È la prima volta in Italia che un giornale viene consegnato da Amazon. L’operazione sarà attiva a Milano e in 46 comuni dell’hinterland.

Al via Gazzetta Fan News. Ha debuttato ieri la piattaforma partecipativa Gazzetta Fan News, pensata per dare voce e rilevanza al contributo di tutti gli appassionati che hanno sempre sognato di scrivere di sport: sarà realizzata con contenuti completamente prodotti dagli utenti. Il progetto, selezionato da Google per il round 2016 di Dni (Digital News Initiative), è stato sviluppato in meno di un anno ed è pronto in versione beta all’indirizzo www.gazzettafannews.it. Per partecipare basta registrarsi al sito e inviare una candidatura con un breve articolo di prova. La Gazzetta dello Sport sceglierà gli autori migliori pubblicando gli articoli più interessanti tra quelli ricevuti.

Gli utenti di Facebook potranno scoprire di aver seguito Fake News russe. Gli utenti di Facebook potranno presto scoprire se abbiano seguito dei contenuti falsi creati dai russi durante la campagna presidenziale statunitense. Il social network ha annunciato che creerà un portale dove i suoi utenti potranno scoprire se abbiano seguito o messo un «like» a una delle 290 pagine Facebook o account di Instagram creati da una società russa per portare avanti una campagna di disinformazione durante la scorsa campagna elettorale. Lo strumento di ricerca, ha fatto sapere Facebook con un post sul suo blog, sarà operativo alla fine dell’anno nel Facebook Help Center.

Integer per X Factor Music District. Integer, l’agenzia di shopper retail marketing, eventi e promo&activation del Gruppo TBWA\Italia, ha collaborato con Sky Italia alla realizzazione di X Factor Music District, l’area milanese (in Corso Garibaldi 115) dedicata al talent show di Sky e ai suoi artisti. I fan potranno assistere gratuitamente a concerti e live session dei loro beniamini che si esibiranno sul palco e sarà anche presente la radio partner ufficiale, Rtl 102.5, con le dirette live quotidiane.

