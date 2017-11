Ultime da American Airlines. Roberto Antonucci è il nuovo director Europe and offline sales – Emea

Riportiamo una buona notizia proveniente da American Airlines, che ha annunciato la promozione di Roberto Antonucci a director Europe and offline sales – Emea. Nel suo ruolo riporta a Tom Lattig, managing director Emea sales, e ha il compito di supervisionare le attività di vendita, supportando lo sviluppo del network della compagnia aerea, e gestendo la strategia relativa alle relazioni con i clienti della grande, piccola e media impresa, le agenzie di viaggio e la distribuzione.

Concludiamo riportandovi la carriera di Antonucci in American Airlines, che a nostro avviso è un ottimo esempio di meritocrazia. L’incipit della sua storia è avvenuto nel ’91 quando, a seguito di uno stage formativo di un anno presso gli scali American Airlines di Houston e Chicago, ha ricoperto ruoli operativi presso gli scali di Malpensa e Zurigo. Nel 1997 è stato nominato direttore commerciale per il Sud Est Europa e Legale Rappresentante per American Airlines Italia. Dal 2012, a seguito della riorganizzazione generale e strutturale di American Airlines, ha assunto la qualifica di regional manager Southeast Europe aggiungendo Grecia, Cipro e Malta all’area di responsabilità commerciale ed oggi.