Tavecchio accusato di molestie sessuali da una dirigente sportiva

Una dirigente sportiva ha denunciato di aver subito molestie sessuali da parte dell’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio

Le parole di Tavecchio sono inequivocabili: “Ti trovo in forma, si vede che scopi tanto”. Ma anche: “Fammi toccare le tette, vieni, dai”. E non sarebbe tutto. Le molestie si riferiscono a tempi recenti e ci sarebbero molti altri episodi che la donna potrebbe raccontare. Spiega tutto il Corriere della Sera, che ha rivelato l’accaduto. La dirigente sportiva ha respinto Tavecchio e si è divincolata, ma ha commentato l’accaduto specificando che si è trattato “di violenze anche morali, psicologiche. Episodi recenti, mica riferiti a vent’anni fa, come è successo per certi attori di Hollywood”. La donna ha anche delle registrazioni di quanto successo nello studio dell’ex numero uno della Figc. “Molte ragazze in passato hanno provato a denunciare, a raccontare. Ma senza prove non vengono credute. Io invece quelle prove ce le ho, audio e video, e ieri le ho consegnate al mio avvocato, dandogli il mandato di presentare denuncia alla Procura della Repubblica“. “Come sappiamo una violenza sessuale deve essere denunciata entro sei mesi per essere perseguibile”, ha spiegato al Corriere della Sera il legale Michele Cianci. “Ma qui possiamo ipotizzare diversi tipi di reato. Nelle registrazioni ci sono palpeggiamenti, tentativi di bacio, sempre elegantemente respinti dalla mia assistita”.

DIRE