Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Daniele De Rossi

Ha una personalità straordinaria. Lucidità nel rispondere al cittì Giampiero Ventura, che voleva mandarlo in campo contro la Svezia negli ultimi minuti: «Che c’entro io? Bisogna vincere, segnare, mica pareggiare». E la buona educazione: a fine gara, va sul bus degli svedesi a scusarsi per i fischi di una parte del pubblico al loro inno.

Piero Fassino

C’è chi dice che, a parte il drastico rifiuto di Pierluigi Bersani, la sua missione di «ambasciatore» abbia dato risultati soddisfacenti. Mah! Il compito era improbo: come mettere d’accordo le numerose componenti della sinistra, che si oppone a Matteo Renzi? È irrisolto il problema che divide: Renzi non si schioda, tutti i dissidenti vogliono che se ne vada.

Beppe Grillo

A Ostia, vince la sua candidata Giuliana Di Pillo, in circostanze a dir poco difficili… Ovviamente dal fronte larghissimo di chi attacca i Cinque stelle è subito piovuta un’osservazione critica: l’affluenza è arrivata al 33,6%, ovvero a Ostia due su tre non hanno votato… Sarebbe più sensato riflettere e indagare sul perché non si vota. Grillo, intanto, ride e si consolida.

Angela Merkel

Ma allora è umana la potentissima «capa» tedesca! Come un qualsiasi «capetti» italiano (e anche di altri Paesi europei) trova difficoltà a formare una coalizione valida per formare il suo quarto governo. I liberali fanno saltare il tavolo: «Meglio non governare che governare male!» E ora che farà la cancelliera in difficoltà? Governo di minoranza o nuove elezioni?

Massimo Ferrero

II presidente della Samp guida una squadra portentosa che si sta inerpicando nei quartieri alti del campionato. Merito dell'allenatore Marco Gianpaolo, ma è stato Massimo Giovanni Mario Luca Ferrero («Lui è il sarto, io gli ho dato la stoffa») a riscoprirlo e dargli fiducia. Sembrava miracolato da Maurizio Crozza. Ora però Ferrero brilla di luce propria.

