Roma, protesta dei tassisti davanti al ministero dei Trasporti: bloccato il traffico Porta Pia

I tassisti, in presidio davanti al Ministero dei trasporti, hanno bloccato il traffico a Porta Pia. Corso d’Italia in direzione di Piazza Fiume è stato chiuso al traffico e ci sono deviazioni. Intanto un gruppo di tassisti, provenienti soprattutto da Napoli, si sta dirigendo verso Palazzo Chigi.

«La nostra categoria sembra, purtroppo, essere fedele specchio dell’Italia contemporanea…ventitré sigle sindacali che ci ‘rappresentano’ senza un mandato diretto; come l’attuale classe politica, molti promettono le stesse cose da vent’anni e, purtroppo, sembrano ottenere la stessa fiducia. Non la nostra: noi come Tassiste di Roma non parteciperemo alla manifestazione». Così le Tassiste di Roma. «Pur condividendo i motivi della protesta, non ne condividiamo le modalità – aggiungono – Nell’esprimere il nostro dissenso facciamo appello a tutte le sigle sindacali affinché si ristabilisca un contatto con la base e si tenga conto della volontà delle persone di cui voi state decidendo il destino lavorativo. Pensiamo sia possibile contrastare la folle volontà politica di svendere il paese alle multinazionali senza far pagare un prezzo troppo alto né all’utenza né alla cittadinanza quando, soprattutto a Roma, la mobilità è già duramente messa alla prova».

