Renzi ha incontrato, a Parigi, Macron

Il segretario del Pd Matteo Renzi è arrivato poco prima delle 10 all’Eliseo dove lo ha accolto il presidente della repubblica francese Emanuel Macron Insieme con Renzi sono giunti all’Eliseo, Sandro Gozi sottosegretario agli Affari europei e Giuliano da Empoli. Al termine dell’incontro, Renzi si è limitato a dire che il colloquio è andato “molto bene”. Successivamente fonti interpellate dall’Ansa hanno spiegato che il segretario del Pd e il presidente francese e leader di En Marche si sono detti d’accordo sull’esigenza di “lottare contro il populismo, il lepenismo e i suoi alleati, anche italiani, come Salvini”. Il rapporto fra Macron e Renzi, aggiungono le fonti “si è confermato forte e consolidato”. Il tema della rifondazione dell’Unione europea “partendo dall’Europa della cultura e dalla riforma delle zona euro” è stato centrale nel confronto fra i due leader, che si sono detti d’accordo “per un’Europa più democratica anche con la possibilità di presentare liste transnazionali alle elezioni europee”. Durante il colloquio, Renzi e Macron hanno espresso “preoccupazione per l’incertezza della situazione in Germania”.

ItaliaOggi