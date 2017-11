GHD Italia, Filipazzi managing director

Stefano Filipazzi è stato nominato nuovo managing director di Ghd Italia, brand inglese attivo nell’hair styling in Italia e in numerosi mercati internazionali, da circa un anno parte del Gruppo Coty Inc. Nel nuovo ruolo Filipazzi guiderà il team tricolore del marchio, fondato nel 2001 nello Yorkshire (Uk), produttore di piastre, asciugacapelli e accessori per l’acconciatura dei capelli a caldo nel segmento fashion di alta gamma. Laureato presso il Politecnico di Milano in ingegneria meccanica e in business administration, Filipazzi si è poi specializzato in economics e business strategy rispettivamente presto il Massachussetts Institute of Technology e la Columbia Business School. Il manager è stato chief operating officer & vice general manager del gruppo Bottega Verde, contribuendo negli ultimi 9 anni alla forte crescita dell’azienda in Italia e nei mercati internazionali con focus in ambito retail, digital e operations.

