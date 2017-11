Ultime dall’editoria. Al via nuova collaborazione tra Gabanelli e il Corriere della Sera

Il Corriere della Sera annuncia il nuovo accordo di collaborazione con la giornalista Milena Gabanelli. “Siamo molto orgogliosi di dare voce a Milena tra le grandi firme del nostro giornale. – dichiara Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera – con forza, capacita’ d’analisi e profondita’ d’inchiesta, sperimenteremo insieme una nuova frontiera del giornalismo e del data journalism, esplorando anche nuovi format di fruizione e di linguaggio e aprendo insieme nuove strade per il futuro della nostra professione”. La video-striscia quotidiana del racconto per numeri e mappe approdera’ su corriere.it e i suoi social. Il progetto – afferma una nota – “sintetizza la grande inchiesta giornalistica declinandola al nuovo mezzo, e mette a disposizione dell’utente le fonti di approfondimento. L’obiettivo e’ quello di creare consapevolezza ed individuare proposte concrete che possono incidere sulla vita dei cittadini”.

“Quello che oggi mi interessa di piu’ e’ portare informazione di qualita’ su quei mezzi e piazze virtuali dove si sta formando la classe dirigente di domani – afferma Milena Gabanelli – dopo anni passati ad indagare temi trasversali, c’e’ la necessita’ e il dovere di proporre anche soluzioni, la’ dove si intravedono. La prima battaglia, la piu’ importante, e’ quella di imporre il principio della meritocrazia. E’ proprio l’assenza di competenza e senso di responsabilita’ alla base dei tanti problemi del nostro Paese”.

“Il Corriere della Sera e’ la casa del giornalismo italiano e Milena Gabanelli e’ una grandissima professionista e fuoriclasse, perche’ incarna il giornalismo che ci piace, fatto di contenuti chiari, utili e di servizio. E’ con particolare soddisfazione che le do quindi il bentornato al Corriere e il benvenuto a LA7, dove partecipera’ come ospite a nostre trasmissioni di approfondimento.” conclude Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup e presidente di LA7.