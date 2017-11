Caos centrosinistra. L’appello di Veltroni all’unità

Appello di Veltroni contro il tafazzismo della sinistra: «se il problema è regolare i conti a sinistra, resteranno le macerie». Così l’ex segretario del Pd, Walter Veltroni, in un’intervista, ha detto la sua sulla rottura tra Mdp e Pd. «La divisione è un demone della sinistra che porta a divisioni e al tanto peggio tanto meglio lo si reputa ineluttabile ma è un errore. Se dovesse vincere il centro destra ci sarebbero da fare considerazioni amare». «Il Pd per la prima volta nella storia della sinistra è nato per fusione e non per scissione». Poi parla della chiusura arrivata da Pier Luigi Bersani: «Prendo atto, bisogna rispettare le posizioni degli altri: la risposta di ieri, dopo tanti appelli, è secca e netta. Non vedo cosa possa portare di positivo alla sinistra italiana, se per effetto di questa divisione dovesse vincere il centrodestra ci sarebbero da fare considerazioni amare”. Infine a chi gli fa notare che da Mdp arrivano stop a causa della presenza di Renzi nel Pd, risponde: «Se è solo questo è sbagliato. È stato il segretario del loro partito fino a qualche mese fa, adesso è diventato il problema? Certo Renzi deve essere capace di includere e aprire, ma che a sinistra il nemico sia la sinistra è grave».

ItaliaOggi