Studenti “in mutande”a Roma per protestare contro la manovra: “La scuola non ci lascia nemmeno i vestiti”

Circa duemila studenti hanno manifestato a Roma contro l’alternanza scuola-lavoro e i provvedimenti della manovra finanziaria riguardanti la pubblica istruzione. “Simbolicamente alcuni di noi si sono messi in mutande per dire che la scuola non ci sta lasciando neanche più i vestiti”, ha commentato la studentessa Elena Turchi. Il coordinatore nazionale degli studenti medi, Gianmarco Manfreda, ha aggiunto: “Non abbiamo avuto risposte chiare dalla politica e siamo tornati in piazza. Gli studenti hanno sfilato per le vie di Roma, da piazzale Ostiense fino alla sede del Miur in viale Trastevere

Il Fatto Quotidiano