Ultim’ora. Scossa di terremoto nel parmense

La terra trema vicino Parma. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 13.37 dall’Ingv

La terra ha tremato in provincia di Parma. La scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 13.37 a 4 chilometri a sud ovest di Fornovo di Taro.

Come rende noto l’Ingv l’epicentro è stato individuato a 32 chilometri di profondità. Poco prima, alle 13.10, c’era stata un’altra scossa, più lieve (magnitudo 3.3). Il sisma è stato avvertito anche a Reggio Emilia, Genova e La Spezia. E qualcuno dice di averla avvertita anche più a Nord, a Torino e Milano. Sui social network sono decine le persone che dicono di aver sentito la scossa.

#terremoto ML 4.4 ore 13:37 IT del 19-11-2017 a 4 km SW Fornovo di Taro (PR) Prof=32Km https://t.co/RSbOns8Wbc — INGVterremoti (@INGVterremoti) 19 novembre 2017

La scossa è stata avvertita anche nella vicina Parma. Il sindaco della città ducale, Federico Pizzarotti, su Facebook ha scritto: “In merito alle scosse di terremoto avvertite nella nostra città, e soprattutto nella provincia, come vedete dall’immagine sono in atto nell’Appennino intorno a Fornovo Taro e Varano Melegari. Su Parma l’intensità è stata percepibile ma non di particolare rilievo al momento. Siamo in contatto con il centro regionale di protezione civile per ulteriori aggiornamenti. La situazione è in corso di monitoraggio”.

Franco Grilli, Il Giornale.it