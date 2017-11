Importante retroscena. Tavecchio sta pensando alle dimissioni

Al consiglio federale di lunedì quasi sicuramente l’attuale numero 1 di via Allegri si presenterà dimissionario non potendo contare sui voti per andare avanti. Troppi ormai contro di lui dopo il fallimento della Nazionale

Assediato da tutte le parti, Carlo Tavecchio sta pensando di arrendersi: domani, lunedi 20 novembre, quasi certamente si presenterà dimissionario al consiglio federale. Il governo del calcio cadrà e nel 2018 si andrà a nuove elezionil. Troppi ormai sono contro Tavecchio dopo la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo mondiale: non soltanto il sindacato calciatori capitanato da Damiano Tommasi ma anche la Lega di C, forse alcuni consiglieri dei dilettanti (tra cui Montemurro).

E’ inutile, a questo punto, andare alla conta dei voti, essendo ad esempio le leghe di A e B commissariate. Tavecchio avrebbe una maggioranza troppo debole per poter resistere ancora in sella. Per questo, dopo giorni di pianti e di notti insonni (vedi intervista a ‘Le Iene’) sta davvero per gettare la spugna.

Fulvio Bianchi, Repubblica.it