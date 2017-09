Intel punta su auto autonome, rafforza collaborazione con Waymo

Nuova potenza di calcolo per minivan Chrysler Pacifica di Fca

Intel spinge sullo sviluppo di auto autonome: dopo l’acquisto della start up israeliana Mobileye, il colosso dei chip amplia e rafforza la sua collaborazione con Waymo, la spin off di Google per le vetture che si guidano da sole.

Le due compagnie annunciano che gli ultimi veicoli di Waymo, i minivan ibridi Chrysler Pacifica a guida autonoma di Fca, integrano tecnologia Intel a 360 gradi, dall’elaborazione di dati dei sensori alla connettività, al sistema informatico in generale. In questo modo Intel punta a offrire alla flotta Waymo la potenza di calcolo richiesta dai livelli 4 e 5 di autonomia di una vettura (il quinto è il livello di autonomia completa).

“Una delle maggiori promesse dell’intelligenza artificiale”, scrive il numero uno di Intel, Brian Krzanich, “è un futuro senza guidatori. Quasi 1,3 milioni di persone muoiono in incidenti stradali nel mondo ogni anno, una media di 3.287 morti al giorno. E quasi il 90% di questi incidenti è causato da un errore umano”. Quindi, prosegue Krzanich, “la tecnologia per la guida autonoma può aiutare a evitare questi errori, dando ai veicoli la capacità di imparare dall’esperienza collettiva di milioni di auto, evitando gli errori degli altri e creando un ambiente di guida più sicuro”.

ANSA