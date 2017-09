Apple, è il giorno di iOS 11: ecco tutte le novità, slitta lo «scambio di soldi» in chat

Dopo il lancio dell’iPhone X è il giorno di iOS 11: il nuovo sistema operativo ‘mobile’ di Apple comincerà ad essere disponibile gradualmente per iPhone e iPad (in Italia sarà scaricabile dalle 19 di oggi) a livello globale ma privo di una delle sue funzioni più attese, quella per scambiarsi soldi in chat. Prevista inizialmente solo per gli Stati Uniti, la funzione per trasferire piccole somme di denaro con un messaggio su iMessage o un comando vocale di Siri slitta di qualche settimana, comunica la stessa Apple nella pagina in cui elenca le novità in arrivo col nuovo sistema operativo.

La compagnia scrive che la possibilità di scambiarsi soldi in chat arriverà «in autunno» con un aggiornamento successivo di iOS 11 e watchOS 4 (il software per gli Apple Watch). I cambiamenti in arrivo saranno comunque tanti, dalla funzione «salva-guida» alle nuove abilità di Siri e alla realtà aumentata.

Intanto si prende gioco dei nuovi iPhone la rivale Huawei, che sta scalando la classifica mondiale dei produttori di smartphone incalzando proprio Apple sulla seconda posizione, dietro Samsung. In un post su Facebook la compagnia cinese deride il riconoscimento facciale dell’iPhone X lasciando intendere che non funziona per tutti e suggerendo invece che il vero «AI Phone» (giocando sulla pronuncia di iPhone e sulla sigla dell’intelligenza artificiale, AI), arriva a ottobre. Il 16 ottobre, infatti, Huawei svelerà a Monaco il Mate 10 che avrà un nuovo processore focalizzato sull’apprendimento automatico.

Il Mattino