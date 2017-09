TRENITALIA, TIZIANO ONESTI PRESIDENTE, ORAZIO IACONO AD

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, ne fanno parte Paolo Colombo, Antonella D’Andrea e Maria Rosaria Maugeri

Si è riunita oggi l’Assemblea di Trenitalia, il cui capitale è interamente posseduto da Ferrovie dello Stato Italiane.

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione , che resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, composto da Tiziano Onesti, Orazio Iacono, Paolo Colombo, Antonella D’Andrea e Maria Rosaria Maugeri.

L’Assemblea ha confermato Tiziano Onesti alla presidenza di Trenitalia.

Il nuovo CdA, nella prima riunione presieduta da Onesti, ha nominato Orazio Iacono Amministratore Delegato della Società. Iacono, come Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha tutte le deleghe operative, lascerà l’incarico di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia che ricopriva dal 2014.

La nuova gestione di Trenitalia, conclusa la riorganizzazione societaria (separazione del trasporto passeggeri da quello merci con la nascita del Polo Mercitalia) portata a termine dal precedente CdA in coerenza con le prospettive di sviluppo previste dal Piano industriale del Gruppo FS, dedicherà prioritariamente la propria attenzione al business attraverso il potenziamento del trasporto regionale e metropolitano, la gestione dei grandi investimenti per i nuovi treni regionali – prime consegne a partire dal 2019 -, lo sviluppo della mobilità collettiva integrata e l’espansione dei servizi a mercato.

Il Consiglio di Amministrazione di FS Italiane ringrazia il CdA uscente e in particolare l’Amministratore Delegato Barbara Morgante e il consigliere Marco Gosso per il prezioso lavoro fatto in questi anni e per gli eccellenti risultati ottenuti.