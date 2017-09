A Monaco trionfa birra del Lazio, oro all’European Beer Star

Premiata la Enkir di Birra del Borgo

– La birra italiana si afferma nella patria della birra, la Germania. A Monaco, nell’ambito del Drinktec, Birra del Borgo è stata premiata con l’oro la sua Enkir per la categoria “migliore birra prodotta con cereali alternativi” all’European Beer Star Award 2017, uno dei più prestigiosi concorsi birrari al mondo che si tiene ogni anno, dal 2004. Si tratta di una birra di colore dorato, 6,1%, ottenuta con il 55% di Triticum Monocuccum, (Enkir), il primo cereale addomesticato sulla terra, che viene aggiunto al malto d’orzo per donare alla birra note resinose e speziate oltre che equilibrio, delicatezza e morbidezza. A ritirare la medaglia d’oro Leonardo di Vincenzo, fondatore di Birra del Borgo. Per il birrificio laziale è il secondo oro ottenuto nell’ambito della stessa competizione che nel 2014 aveva infatti visto trionfare la Reale Extra, aggiudicatasi la medaglia d’oro nella categoria India Pale Ale. Un nuovo riconoscimento importante per l’Italia della birra di qualità oltre che per Birra del Borgo. “Da anni – ha detto di Vincenzo – ci impegniamo per creare prodotti unici e dal carattere inimitabile, questo premio per noi è davvero significativo, ci spinge a portare avanti il lavoro sulla qualità e la ricerca iniziato a Borgorose nel 2005 con la nascita del birrificio”. Al concorso partecipavano in questa edizione 46 Paesi da tutti i continenti, per un totale di oltre 2.151 birre (suddivise in 60 categorie) valutate da una giuria composta da oltre 100 esperti internazionali.

