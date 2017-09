A Los Angeles agli Emmy Awards si e’ brindato Ferrari

Per il terzo anno consecutivo brindisi ufficiale con Trentodoc

Per il terzo anno consecutivo le bollicine Ferrari sono state scelte come Official Sparkling Partner per celebrare i vincitori degli attesissimi Emmy Awards.

Lo sottolinea l’azienda vinicola trentina nel precisare che ieri sera a Los Angeles, al termine della cerimonia di premiazione, un calice di Ferrari Brut Trentodoc ha accolto al Governors Ball oltre 4.000 tra grandi attori, produttori, registi, giornalisti e jet setter internazionali. Nel corso della Cena di Gala il presidente delle Cantine Ferrari Matteo Lunelli ha omaggiato a molte star una bottiglia speciale, un’edizione limitata, che Ferrari ha dedicato agli Emmys. Gli ospiti sono poi stati accompagnati all’interno di un incantato mondo dorato, una scenografia realizzata interamente con materiali riciclabili, che ha ospitato anche un Ferrari Bar dove, durante la serata, sono state servite tutte le etichette della Casa trentina.

Tema di questa edizione è stata infatti la “Golden Grandeur”, che ha voluto celebrare il lusso coniugato alla sostenibilità, “un impegno – si legge in una nota – molto caro alle Cantine Ferrari, che proprio quest’anno hanno ottenuto la certificazione biologica di tutti i vigneti di proprietà”.

