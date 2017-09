iPhone X, ecco quanto è costato realmente ad Apple – Scheda tecnica, uscita e prezzo

Scheda tecnica iPhone X, prezzo melafonino e costo reale della produzione Apple. Sul web si scatena l’ironia per le super prestazioni.

Ormai non ci sono più misteri sul nuovo iPhone X, il top di gamma di casa Apple presentato il 12 settembre a Cupertino. Si è parlato molto delle caratteristiche innovative che porta con sé, a partire dal nuovo sistema operativo iOS 11, scaricabile comunque dal 19 settembre anche per alcuni precedenti modelli e montato già sui nuovi iPhone 8 e 8 Plus. Quel che però continua a far discutere è l’esorbitante prezzo, anche della versione base, tanto che l’ironia sul web si è scatenata.

Costi iPhone X, un prezzo che fa ridere chi vuol piangere

Dicevamo del costo impressionante del nuovo iPhone X che, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 3 novembre, con preordini dal 27 ottobre. L’uscita di questo nuovo smartphone però come dicevamo ha scatenato anche l’ironia del web, proprio per il prezzo eccessivo. Tra le battute più riuscite sui social c’è: “In realtà iPhone X non costa troppo, sei tu che hai pochi soldi”, oppure: “Lo schermo di iPhone X è così definito che quando guardi un film gli attori si sentono osservati” che scherza sulle strepitose qualità del nuovo melafonino promesse dai media.

Ad ogni modo, prima di passare a vedere le caratteristiche di iPhone X, diamo uno sguardo dettagliato ai prezzi. A partire da 1.189 € (in Italia costano mediamente 30€ in più che nel resto d’Europa). In particolare, ecco i prezzi delle due versioni: iPhone X 64GB: 1.189€ iPhone X 256GB:1.359€. Ma quanto è costato realmente ad Apple produrre questo gioiellino della tecnologia? Secondo i calcoli dei bene informati, il costo di produzione stimato per l’iPhone X è di circa 412,75 dollari, circa il 59% in meno rispetto al prezzo di vendita del modello base da 64GB che costa 999 dollari.

Scheda tecnica iPhone X, sistema operativo iOS 11

Archiviato il discorso inerente il prezzo e le curiosità a proposito del costo reale del melafonino, ora concentriamoci sulle reali caratteristiche dell’iPhone X, chiamato così per celebrare il decennale del lancio del primo melafonino. Abbiamo già detto del sistema operativo iOS 11, passiamo alle altre specifiche tecniche: processore 6 core, chipset Apple A11 Bionic, RAM da 3 GB, storage da 64 a 256 GB. Passiamo ora al display: dimensioni 5.8” OLED, risoluzione 1125 x 2436 pixel, densità dei pixel 458 ppi.

La carrellata sulla scheda tecnica di iPhone X non si esaurisce qui e passa ora alla fotocamera HDR. Doppia posteriore da 12Mb, risoluzione 4608 x 2592 pixel, quella anteriore è invece da 7Mb. Per quanto riguarda la video fotocamera frontale, le caratteristiche ci dicono Full HD con le opzioni HDR e Face Detection. Tra i sensori, accelerometro, Prossimità, giroscopio, bussola e barometro. Batteria da 2700 mAh con ricarica wireless e ricarica rapida.

Giovanni Reale, Investireoggi.it