Guida all’oro blu, un sito per sapere tutto sull’acqua del rubinetto

E’ on line Acquadelrubinetto.gruppocap.it

Qualità, caratteristiche, benefici, utilizzi: si chiama acquadelrubinetto.gruppocap.it ed è una vera e propria guida per conoscere a fondo la risorsa più preziosa che arriva ogni giorno nelle nostre case. Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, lancia il primo sito dedicato completamente all’acqua (https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/).

“Il nostro nuovo progetto online – spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap – nasce dall’esigenza di creare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere caratteristiche e utilizzi dell’acqua del rubinetto, uscendo dalla confusione che miti e falsi miti hanno creato nel tempo. Una fonte per chi ha sete di conoscenza e vuole la verità sulle fake news che spesso circolano rispetto a una risorsa che in Italia è ottima e a buon mercato”.

Il sito è stato realizzato in collaborazione con Instilla, società specializzata in strategie digitali e conversion marketing che ne cura la parte di contenuti insieme a Cap. Lo sviluppo su piattaforma WordPress, invece, è stato curato da Magenta Digital, web agency con sede a Macherio (MB).

Il sito è già ricco di contenuti: dalle indicazioni su come un’acqua ricca di calcio possa prevenire l’osteoporosi a ciò che bisogna sapere sulle quantità di cloro immesse nel sistema idrico, fino ai consigli sull’acqua come valido alleato per combattere gli inestetismi della cellulite. Il sito insegna inoltre a interpretare tutti i valori che caratterizzano l’oro blu: dalla durezza dell’acqua al suo ph, fino ai diversi livelli delle sostanze disciolte. Non solo. In homepage è possibile compilare un modulo dove gli stessi utenti possono porre nuovi temi o segnalare l’interesse per eventuali approfondimenti.

Acquadelrubinetto.gruppocap.it si avvale anche del contributo di esperti per rispondere ai quesiti degli utenti, come Luca Lucentini, direttore del Reparto di Igiene delle Acque Interne dell’Iss (Istituto superiore di Sanità). “Acqua minerale e acqua potabile finiscono entrambe nel bicchiere, sono entrambe sicure, ma sono concettualmente diverse – spiega nel contenuto video Luca Lucentini – L’acqua minerale è un bene di consumo, reperibile sul mercato, l’acqua potabile è un diritto essenziale per la vita da garantire alla persona, sancito dalle Nazioni Unite”.

“Gruppo Cap si impegna ogni giorno per garantire ai cittadini un’acqua di qualità, controllata in continuo dal momento in cui le risorse idriche vengono captate fino al punto di erogazione – conclude Russo – L’acqua del rubinetto fa bene all’ambiente, alle tasche e alla salute. Ed è strettamente controllata. Oggi ancora più scrupolosamente grazie al Piano di Sicurezza dell’acqua, il Water Safety Plan, che abbiamo adottato per primi in Italia e che è legato all’applicazione di tecnologie di monitoraggio sofisticate come l’early warning”.

ADNKRONOS