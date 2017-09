Ccleaner bucato dagli hacker, “Aggiornate subito”

Il distributore Avast: “La release di agosto è stata compromessa e potrebbe scaricare programmi non voluti”

CINQUE MILIONI di download al mese e 130 milioni di utenti per Ccleaner, la popolare utility di pulizia e ottimizzazione del Pc. Ma secondo quanto comunica Avast, marchio del noto antivirus che ha acquisito Ccleaner, la versione pubblicata lo scorso agosto sarebbe stata compromessa da hacker sconosciuti e potrebbe scaricare software non autorizzato e malware.

Dalle ricostruzioni degli esperti sembra un attacco sofisticato, inoculato direttamente sui computer degli sviluppatori. E in sostanza per gli utenti mantenere installata la versione di agosto è una minaccia seria, e lo sviluppatore di Ccleaner, Piriform, suggerisce a tutti gli utenti di aggiornare subito all’ultima versione, in cui la falla è stata riparata. Non è al momento noto quanti utenti siano stati danneggiati ma Piriform dice che l’attacco è stato bloccato in tempo, in una fase primaria dell’azione, in cui venivano solo raccolti dati e non scaricato software indesiderato.

La Repubblica