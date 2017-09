Andreas Milbert è il nuovo Group Chief Operating Officer di Comdata Group

Cresce, sempre più internazionale, la squadra di management di Comdata Group con l’ingresso di Andreas Milbert.

Classe 1964 e una laurea in Informatica, Milbert entra in Comdata Group con l’incarico di Group Chief Operating Officer con l’obiettivo di coordinare e ottimizzare tutte le attività operative dell’intero Gruppo, spingendo sull’innovazione di processo e di servizio. Un ruolo, questo, particolarmente strategico a seguito delle numerose e importanti acquisizioni internazionali portate avanti dal Gruppo, tra i top 5 player nel suo mercato in Europa, negli ultimi 24 mesi.

Milbert ha maturato la sua intera carriera operando con i principali operatori del BPO e con un’esperienza particolarmente forte sviluppata in America Latina. L’ultimo incarico lo ha visto come Vice President di Sutherland Global Services come Head of LatAm Service Delivery. Prima ancora, Milbert è stato in Teleperformance e in Teletech ricoprendo sempre ruoli di grande responsabilità.