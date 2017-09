John Chambers lascia il cda della Cisco e arriva Robbins

Il presidente esecutivo del colosso informatico americano Cisco, John Chambers, lascia il consiglio di amministrazione. Il suo posto sarà preso dall’amministratore delegato Chuck Robbins.

‘La sua leadership ha aiutato Cisco per 20 anni e gli siamo grati” afferma Robbins, riferendosi agli anni di Chambers come amministratore delegato della società. ”La sua influenza sull’industria è enorme: ha costruito Cisco intorno a una cultura di integrità e innovazione. Non ho alcun dubbio che continuerà ad avere un impatto di lungo termine”, aggiunge Robbins.

