Statali, spunta l’ipotesi concorsone

Un maxi concorso per ‘rimpiazzare’ i 500mila dipendenti pubblici che nei prossimi quattro anni andranno in pensione. E’ questa l’ipotesi che starebbe valutando il governo: una staffetta generazionale che darebbe modo a tanti giovani di avere un posto nella pubblica amministrazione. A ventilare l’ipotesi è stato il sottosegretario alla Pubblica amministrazione Angelo Rughetti, parlando dal palco della Festa dell’Unità di Roma.

“500mila dipendenti pubblici nei prossimi 4anni andranno in pensione – ha detto il sottosegretario – Questa è una grande occasione per lo Stato con piano assunzioni giovani“. Il piano sarebbe ancora in cantiere, ma una volta messo a punto potrebbe segnare una svolta decisiva per il pubblico impiego, sbloccando di fatto le assunzioni.