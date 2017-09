L’economia della data comics

La matita al posto del mouse, un foglio di carta invece dei bit. Strumenti antichi da utilizzare per uno scopo invece più che attuale: la visualizzazione dei dati. La data visualization, per dirla come gli americani.

Ed è proprio dagli Stati Uniti che arrivano i data comics, fumetti utilizzati per una rappresentazione grafica dei dati. Niente di interattivo, ovviamente, ma le possibilità narrative restano le stesse. Ne è un esempio datacomics.net, portale che racchiude alcuni esempi di infografiche realizzate a mano libera. Ce n’è una che spiega gli effetti del cambiamento climatico, una che racconta le fasi della vita del coleottero giapponese nei dintorni di Philadelphia, un’altra ancora che mette a confronto le dimensioni di pianeti, stelle e satelliti.

Dietro a questo portale ci sono tre professori universitari di informatica e data visualization e una ricercatrice di Microsoft. Si tratta di Benjamin Bach, che insegna ad Edimburgo e ad Harvard insieme al collega Hanspeter Pfister e Sheelagh Carpendale dell’ateneo di Calgary. Impiegata a Microsoft Research è invece Nathalie Henry Riche, che si occupa di data driven storytelling.

Ma il racconto dei dati attraverso i fumetti rappresenta una visualizzazione efficace? E può aiutare i lettori che abbiano meno confidenza con numeri e grafici ad avvicinarsi a questo mondo? Per capirlo, Novà si è rivolta ad Alberto Cairo. Professore all’Università di Miami, un passato da datajournalist a El Mundo in Spagna e ad Epoca in Brasile. Ma soprattutto autore di “The functional art” e “The truthful art”, due testi fondamentali per chi si occupa di rappresentare dati.

«Alcuni degli esempi pubblicati su datacomics.net combinano grafici e mappe tradizionali con dei fumetti il cui elemento testuale fornisce un contesto», l’analisi di Cairo, «quindi direi che sì, potenzialmente possono essere potenzialmente informativi». C’è da dire, aggiunge però, «che non sono molto diverse dalle infografiche tradizionali».

Il punto, insiste, è che siano su carta o digitali, «la chiave per il successo è che seguano le classiche linee guida per la visualizzazione dei dati». Devono cioè essere organizzate e semplici da interpretare. Con il vantaggio di avere un formato con il quale il lettore ha più familiarità. Così da non allontanare chi è meno avvezzo a grafici e mappe. «Dovremmo studiarle, ma penso che sia così», chiosa Cairo, «certamente il loro essere divertenti può aiutare molto in questo senso».

Riccardo Saporiti, nova.ilsole24ore.com