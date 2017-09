Ryanair: niente voli Alghero per sciopero

“I voli Ryanair di oggi tra Alghero e Bergamo e tra Alghero e Pisa sono stati cancellati come conseguenza dei disagi causati dallo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi durante questa settimana”. È la spiegazione fornita dall’ufficio stampa di Ryanair Italia a proposito della cancellazione di quattro voli dallo scalo della Riviera del corallo. “I passeggeri coinvolti sono stati contattati via email e con sms – è la rassicurazione della compagnia irlandese – sono state indicate loro le diverse opzioni, dal rimborso completo al trasferimento sul prossimo volo disponibile, sino al trasferimento su un percorso alternativo”.

ANSA