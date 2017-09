Il 14 settembre 2017, è stata annunciata la nomina di Cristina Andresano a chief marketing officer di Harmont & Blaine. Andresano va a rafforzare la struttura manageriale guidata dal global brand director & cco Corrado Masini.

Manager con esperienze nel marketing sui mercati internazionali e nella comunicazione nel mondo della moda, in precedenza ha lavorato per brand come Furla, Diesel, Versace e Hugo Boss.

