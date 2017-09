Aeroporti in Italia: le migliori destinazioni per i passeggeri stranieri

Nel primo semestre del 2017, il 21,2% degli italiani è andato all’estero in vacanza, mentre sono arrivati ben 53 milioni di turisti negli alberghi del Bel Paese

L’aereo è uno dei mezzi più usati per raggiungere le mete delle proprie vacanze: ecco gli aeroporti italiani migliori secondo AirHelp

L’Italia è da sempre una delle mete turistiche più amate dai viaggiatori stranieri. Il primo semestre del 2017 è stato da record per quanto riguarda il turismo nel Bel Paese: secondo i dati ISTAT, nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere italiane ci sono stati 53 milioni di arrivi e oltre 160 milioni di pernottamenti (rispettivamente il +4,6% e il +6%, rispetto al primo semestre 2016). Al contempo, il 21,2% degli italiani (quasi 7,3 milioni) ha deciso di uscire dai propri confini nazionali solamente per le vacanze estive (dati Federalberghi). AirHelp (https://www.airhelp.com/it/), società che ha aiutato oltre 3 milioni di passeggeri ad ottenere il rimborso per i loro voli in ritardo o cancellati, ha stabilito quali sono i migliori aeroporti in Italia per gli stranieri.

La maggioranza degli spostamenti per le vacanze avviene tramite quello che viene considerato il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, l’aereo. Basti pensare che, rispetto allo scorso anno, c’è stato un incremento del 3% degli aeromobili in arrivo e partenza dall’Italia (887.201). Nonostante la sua affidabilità in termini di incidenti, i disagi che il trasporto aereo causa ai suoi passeggeri non sono pochi. Solamente gli italiani avrebbero diritto a rimborsi per oltre 94 milioni di euro dalle compagnie aeree, ma, nel mondo, solo nel 2016 i passeggeri eleggibili di risarcimento sono stati ben 8.558.574, per un totale di risarcimenti dovuti di €3.046.853.500.

Infatti, per voli in ritardo, cancellati, imbarchi negati o problemi con i bagagli, tutte le compagnie aeree (low cost comprese) devono corrispondere da 250€ a fino 600€ di rimborso a prescindere dal prezzo pagato per il biglietto acquistato. Si tratta di un diritto dei passeggeri il più delle volte a loro sconosciuto, tant’è che meno del 2% degli aventi diritto ha richiesto e ottenuto il risarcimento. Con AirHelp, chi viaggia ha a disposizione uno strumento che permette di richiedere facilmente i rimborsi, fino a tre anni dall’accaduto, tramite web e l’applicazione per smartphone gratuita.

“I passeggeri possono e devono tutelarsi grazie a un diritto che, la maggior parte delle volte, è omesso dalle compagnie aeree stesse” dichiara Lorenzo Asuni, Country Manager di AirHelp. “Verificare se si ha diritto a un rimborso è diventato accessibile e veloce: la nostra missione è informare i passeggeri che possono farlo”.

I MIGLIORI AEROPORTI IN ITALIA

Quali sono i migliori aeroporti della penisola? Secondo i dati registrati da AirHelp durante il periodo dal gennaio all’agosto 2017, l’aeroporto che ha causato minori disagi ai suoi passeggeri è quello di Palermo, con “solo” 141.348 euro di rimborsi dovuti a 409 passeggeri. Seguono a ruota quello di Catania (595.484 euro dovuti) e quello di Milano Linate (1.217.596). A chiudere la top 10 troviamo Roma Fiumicino, che ha causato disagi a ben 100.971 passeggeri.