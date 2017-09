Psa-Peugeot, l’italiano Bandinelli capo della comunicazione finanziaria

Nel momento più difficile e delicato del gruppo Psa-Peugeot Citroën, con il rischio concreto di dover pagare una multa di 3,6 miliardi di euro per aver truccato i suoi motori diesel, né più né meno di quel che hanno fatto, come si sa, quasi tutti i costruttori europei, da Volkswagen a Renault a Fiat-Chrysler, che fa il gran capo Carlos Tavares?

Nomina come responsabile della comunicazione finanziaria un italiano, l’ingegner Andrea Bandinelli, che da 16 anni lavora in azienda e ha fatto carriera proprio nella Banque Finance Psa, quella che finanzia il leasing e tutte le varie forme di finanziamento delle vendite.

Bandinelli, 43 anni, milanese ha un master in controllo di gestione conseguito all’Università Cattolica di Milano. È entrato in Psa Italia nel 2000 ed è diventato prima direttore generale di Bpf Italia e in seguito direttore generale di Bpf France.

Giuseppe Cosentino, Italia Oggi