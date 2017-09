Pirelli Design e Tecnorib presentano, in anteprima mondiale al Cannes Yatching Festival 2017, la nuova ammiraglia PIRELLI 1900

Cresce la flotta dei gommoni di Tecnorib, e cresce verso l’alto. Il nuovo PIRELLI 1900 fa il suo debutto ufficiale al Cannes Yachting Festival 2017: bello, sportivo e nell’inconfondibile stile dei prodotti a marchio PIRELLI. Un altro tassello che si aggiunge ai progetti di eccelenza nell’incubatore di Pirelli Design.

Insieme al nuovo modello, sono ormeggiati in banchina anche altri modelli storici della gamma: PIRELLI 880, PIRELLI 1100 e PIRELLI 1400. Proprio quest’ultimo modello è stato preso a riferimento dai designer che ne hanno reinterpretato le linee e lo stile, dando vita al nuovo PIRELLI 1900: 18,5 metri di lunghezza, 5 di larghezza per 16 tonnellate di dislocamento. Questi i numeri base del maxi-rib che non solo è destinato a diventare la nuova ammiraglia del cantiere, ma rappresenta anche un importante traguardo della rinnovata collaborazione tra Tecnorib e Pirelli, del cui marchio la casa lombarda è licenziataria da più di dieci anni.

Così come il PIRELLI 1400, grande successo sul mercato di Tecnorib, anche il 1900 è firmato da Mannerfelt Design Team, studio con una lunghissima esperienza anche nella creazione di scafi da competizione.

Il gommone della flotta di Tecnorib più grande di sempre, fedele alla filosofia del marchio PIRELLI è realizzato seguendo i massimi standard di qualità, a cominciare dallo scafo costruito in infusione, così come l’hard top in 100% carbonio, pensato per abbassare il baricentro e migliorare le performance. In sala macchine ci sono due MAN I6 da 800 HP ciascuno, con eliche di superficie, accoppiate alle trasmissioni Top System che consentono all’imbarcazione di raggiungere una velocità massima – da progetto – di 45 nodi, pur rimanendo sempre agevole da condurre grazie al joystick e trim automatico che ne facilita la guida sia alle alte che alle basse andature.

Il nuovo PIRELLI 1900 unisce l’elevata potenza e le ottime performance al grande comfort in crociera; sebbene abbia ereditato il DNA competitivo dei pneumatici PIRELLI che corrono sui circuiti più importanti al mondo, non è uno strumento per fare gare ma un gommone vero e proprio, con veri tubolari e con le caratteristiche di robustezza e di marinità che garantiscono queste imbarcazioni. La carena è stata studiata per offrire alte prestazioni, grande confort e interni accoglienti, con un’altezza fino a 2 metri.

Riprendendo le linee del PIRELLI1400 e reinterpretandole in maniera innovativa, la nuova ammiraglia di Tecnorib richiama lo stile della sorella minore, con una maggiore attenzione allo sviluppo delle aree comuni, lì dove si svolge la vita sociale a bordo. Le linee sono quelle che caratterizzano da sempre i gommoni di Tecnorib e su tutto spicca il disegno dell’hard top in carbonio che si allunga verso poppa a proteggere il pozzetto. Nel complesso sono forme che trasmettono non solo un’idea di sportività, ma anche di lusso e modernità in omaggio alla storia ed all’identità del marchio della P lunga. A prua domina la scena lo sconfinato prendisole mentre a poppa, su cui spicca l’hard top in fibra di carbonio, tutta la zona del pozzetto è personalizzabile a seconda della scelta degli armatori.

Immancabile, come su tutti i battelli della gamma, l’impronta degli pneumatici PIRELLI, segno distintivo sui tubolari. Questa volta però la scolpitura cambia, e arriva il disegno del battistrada del pneumatico da bagnato Cinturato™ Blue Wet, utilizzato da Pirelli nella massima competizione automobilistica. Un omaggio all’expertise maturata da Pirelli in fatto di gomme da “bagnato estremo”.

In contrapposizione con lo spirito sportivo e grintoso degli esterni, scendendo sotto coperta l’interno è un ambiente vivo, elegante ed essenziale. Ogni elemento è in armonia, in estremo equilibrio, con gli altri: materiali caldi, come legni detonalizzati, si accostano a laccature ad effetto metallico dai colori morbidi e chiari. Nelle cabine tessuti eleganti avvolgono in maniera sobria e raffinata gli ambienti. I bagni, con l’utilizzo di Corian™ e mosaici richiamano atmosfere preziose.

Il layout base prevede due grandi cabine, altrettanti bagni, e la zona living centrale con cucina, dinette trasformabile in un posto letto aggiuntivo e tavolo da pranzo. La grande armatoriale è a prua, con letto matrimoniale orientato per chiglia, e ha un suo bagno dedicato in esclusiva. A poppa, sulla sinistra, la cabina per gli ospiti è invece disposta per baglio. Sempre a poppa, ma sulla dritta, c’è un ampio e molto funzionale gavone tecnico. Nella seconda soluzione disponibile, ed è quella presentata in anteprima mondiale al Cannes Boat Show, quest’ultimo spazio viene sostituito da una terza cabina, a disposizione dell’equipaggio.