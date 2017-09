Diffusioni giornali, in edicola sale Gazzetta

Ads di luglio. Il quotidiano sportivo Rcs a +16%, primo ancora Qn +2%. Corriere dello sport +11%

Carta+digitale: Corriere 310 mila, Repubblica 229 mila



Numeri in generale crescita per le diffusioni dei quotidiani italiani a luglio resi noti ieri da Ads. Con questo mese, però, si è ampliato ulteriormente il perimetro delle copie digitali rilevate, includendo anche i dati relativi alle copie multiple gestite tramite intermediari. Nonostante dai numeri non emergano grandi variazioni, non è perciò possibile confrontare le diffusioni col mese precedente. Il nuovo regolamento Accertamenti diffusione stampa sta andando a regime: già a maggio erano state reintrodotte le copie digitali multiple e mancava quest’ultimo passo, detto che ora spetta agli editori adeguarsi se già non l’hanno fatto.

In ogni caso, a luglio non ci sono sconvolgimenti nella classifica dei 10 quotidiani con maggiori diffusioni su carta e digitale. In testa c’è il Corriere della Sera con 310,4 mila copie, a seguire Repubblica con 229,4 mila e Qn-Quotidiano Nazionale a poco più di 8 mila copie di distanza dalla testata del gruppo Gedi (221,2 mila). Arriva poi la Gazzetta dello Sport: 206 mila copie quella quotidiana, 204 mila quella del lunedì. Ed è questa una prima variazione che si registra sul mese precedente: di solito la Gazzetta del lunedì è sempre più venduta rispetto a quella degli altri giorni, ma questo mese le due costole del quotidiano si sono scambiate le posizioni e, vedremo, che questo non dipende dalle copie digitali ma dall’edicola.

Al sesto posto si trova la Stampa con 176 mila copie, poi Il Sole 24 Ore, 167,8 mila. Il Messaggero è ottavo con 120 mila copie mentre negli ultimi due posti della top ten si trovano Avvenire (105,8 mila) e Corriere dello Sport del lunedì (105,6 mila).

Fra le altre testate nazionali oltre le prime 10 si trova il Giornale a 62,7 mila copie, Il Fatto 47,6 mila, Libero 28,6 mila, La Verità 23,3 mila.

In edicola le differenze riguardano l’avanzata dei quotidiani sportivi. In testa c’è ancora Qn-Quotidiano Nazionale, il dorso comune a Resto del Carlino, Giorno e Nazione, con 213,5 mila copie e un progresso del 2% rispetto a un mese prima (in questo caso la variazione si può calcolare trattandosi di sole copie cartacee non interessate dai cambiamenti del regolamento). A poca distanza arriva il Corriere Della Sera 211,5 mila (+3,9%). La sorpresa si ha al terzo posto, dove la La Gazzetta dello Sport con 186,7 mila copie (+15,7%) scalza Repubblica che ne ha 183 mila, praticamente in linea col mese precedente.

Al quinto posto ancora Gazzetta con l’edizione del lunedi (183 mila, +10,7%), poi la Stampa (129,7 mila, +4,4%) e il Corriere dello Sport – Stadio (100,1 mila, +10,9%). Ultimi tre posti sono occupati da Qn-Il Resto del Carlino (98.597 e +1,9%, ma questo risultato era già incluso nella somma del Qn di prima), Messaggero (95,1 mila, +5,6%) e Corriere dello Sport-Stadio del Lunedì (93,9 mila, +7,7%).

Altre testate nazionali che non si trovano fra le prime dieci sono il Giornale (57,8 mila), Il Sole 24 Ore (51,1 mila), Fatto Quotidiano (36,1 mila), ItaliaOggi (27,2 mila), Libero (25,3 mila), La Verità (22,3 mila).

I cambiamenti sul fronte digitale non hanno portato in realtà grosse mutazioni sui numeri come detto. Così la classifica per copie non cartacee resta la stessa: Sole 24 Ore 87,3 mila, Corriere della Sera 82,7 mila, Repubblica 28,1 mila, La Stampa 23,5 mila, Gazzetta dello Sport del lunedì 12,7 mila, Gazzetta degli altri giorni 12,3 mila, Fatto Quotidiano 10,6 mila, Messaggero 10,2 mila, Gazzettino 9,2 mila, Avvenire 8,9 mila.

Infine i 10 settimanali più venduti a luglio: Sorrisi E Canzoni Tv 555,4 mila copie, Settimanale Dipiù 529,2 mila, Telesette 351,2 mila, Io Donna317,8 mila, Oggi 309,6 mila, Venerdì di Repubblica 291,2 mila, Gente 285,6 mila, Espresso 285,3 mila, Famiglia Cristiana 267,3 mila, Dipiù Tv 257,8 mila.

Andrea Secchi, Italia Oggi