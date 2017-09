Catania, 14enne ha il documento scaduto: il papà lo lascia a terra e prende l’aereo

È accaduto all’aeroporto Bellini. L’uomo ora è indagato per abbandono di minore

Ha dell’incredibile quanto accaduto all’aeroporto di Catania dove un uomo, in partenza per la Grecia con il figlio, ha abbandonato il minore allo scalo etneo. Il motivo? Il 14enne aveva il documento scaduto e, dunque, non sarebbe potuto partire. Ma il padre senza scrupoli non avrebbe mai rinunciato a quel viaggio. Per nessun motivo.