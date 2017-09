Barbieri (Mef): “Nel Def possibile crescita dell’1,5% nel 2017”

Il capo economista del Ministero dell’Economia vede un netto rialzo delle stime di crescita in vista della nota di aggiornamento al Def. Anche il Cer ritocca le stime: +1,4 quest’anno e +1,2% nel 2018

Non è più un mistero per nessuno. Nella nota di aggiornamento al Def che il governo diffonderà entro il prossimo 27 settembre la stima di crescita dell’Italia è destinata ad essere ritoccata sensibilimente al rialzo, dal 1,1% stimato ad aprile. L’ultima conferma è arrivata da Riccardo Barbieri, capo economista del Mef: “La nostra stima di crescita dovrebbe essere quella di consenso, all’1,4-1,5%”, ha spiegato alla presentazione del rapporto Cer sulla FInanza Pubblica sottolineando che “Le previsioni del governo saranno prudenziali”.

Anche l’istituto di ricerca – in linea con altre istituzioni italiane e internazionale – ha rivisto e migliorato le previsioni di cresicta del Paese. Secondo il Centro Europa ricerche il pil salirà dell’1,4% quest’anno, nel 2018 dell’1,2% e ancora in rallentamento nel 2019 a +0,9%. Previsioni future non condivise però dal Mef. Per il 2018- ha sottolineato Barbieri – “la crescita del pil sarà molto superiore rispetto a quella Cer”.

Il quadro aggiornato, precisa il cer, è a legislazione vigente. Nel 2017 il contributo maggiore alla crescita risulta offerto dai consumi privati (0,8 punti percentuali), con un apporto positivo degli investimenti (+0,5) e delle scorte (+0,3); le esportazioni offrirebbero un contributo negativo di 0,3 punti, soprattutto per effetto della crescita delle importazioni. Nel successivo triennio 2018-2020 la crescita sarebbe sostenuta dagli investimenti e dai consumi delle famiglie.

