Russia, Putin: economia fuori dalla crisi e guadagna slancio

“Dobbiamo fare di tutto per mantenere questa dinamica nelle attuali condizioni”

L’economia della Russia è uscita dalla crisi, guadagna slancio e questa dinamica si dovrebbe mantenere. Non solo: i fattori positivi saranno gradualmente sentiti dalla popolazione e dalle imprese. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i membri del governo. Il rapporto dedicato alle dinamiche economiche attuali e alla previsione fino al 2020 è stato presentato dal ministro per lo Sviluppo economico Maxim Oreshkin, il quale ha affermato che la visione pessimistica dello sviluppo economico non è giustificata e ha citato una serie di indicatori macroeconomici che lo confermano.

“Tutto quello che hai detto indubbiamente significa che l’economia russa è emersa dalla crisi, sta guadagnando slancio e noi dobbiamo fare di tutto per mantenere questa dinamica nelle attuali condizioni” ha detto Putin. “Sia gli attori economici sia i cittadini sentiranno gradualmente i fattori positivi che stanno accadendo nell’economia” ha aggiunto il presidente russo.

Ilvelino.it