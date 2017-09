Con il Poker di Lottomatica ora si gioca direttamente dal browser

Con il nuovo Web Client, si può giocare senza installare alcun software e senza effettuare download

Lottomatica Poker innova la piattaforma con la novità del Web Client, che consente agli appassionati giocatori di accedere immediatamente al gioco, così l’offerta diventa disponibile in palinsesto e fruibile per tutti in qualsiasi momento. Niente più download e niente attese di installazione, in questo modo il poker è sempre alla portata di un click. Attraverso questa nuova funzionalità, Lottomatica mette a disposizione dei propri giocatori uno strumento, tra i primi in Italia, che semplifica l’approccio al gioco in modo considerevole. Ogni giocatore potrà personalizzare l’esperienza di gioco, scegliendo di attivare o disattivare suoni, avvisi, messaggi, pop up o addirittura può decidere di visualizzare direttamente il tavolo senza dover aprire la lobby di gioco. Per iniziare è sufficiente un account attivo e un browser compatibile con il web client, quindi Safari, Chrome, Edge, Opera, Firefox (e tutti quelli basati su webkit). Una soluzione interattiva, veloce e alla portata di tutti da qualsiasi device. Così il poker secondo Lottomatica diventaun poker di puro divertimento.

Il Web Client è già disponibile sul sito www.lottomatica.it con riscontri positivi in termini di interazioni anche grazie a un palinsesto di tornei sempre più ricco che propone tavoli per ogni tipologia di giocatore.