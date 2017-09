Morgan si candida in Sicilia con il Rinascimento di Sgarbi

Cantautore, ex giudice di ‘X Factor’, ex coach di ‘Amici’, Marco Castoldi, in arte Morgan, ora è pronto a scendere in politica. Dopo la brusca uscita dal talent di Maria De Filippi, il musicista, genio ribelle e artista sui generis, si candida in Sicilia con Vittorio Sgarbi.

Domani lo storico dell’arte, fondatore del movimento ‘Rinascimento’ e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana con il sostegno del ‘Mir’, i ‘Moderati in rivoluzione’ dell’imprenditore Giampiero Samorì, sarà a Palermo per una conferenza stampa con Morgan, indicato tra gli assessori insieme a Bruno Contrada e Mario Mori.

Con loro anche l’avvocato Gerardo Meridio, coordinatore nazionale del ‘Mir’. “Sgarbi farà il punto sulle alleanze e illustrerà il programma elettorale“, si legge in una nota.

AdnKronos