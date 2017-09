Instagram, le Stories arrivano anche su Facebook

Secondo indiscrezioni presto sarà possibile pubblicare contenuti a scomparsa del social videofotografico anche nelle “giornate” della piattaforma blu

Le “Storie” di Facebook – che sul social blu si chiamano “giornate” – forse non bastano, e così il il social network assorbirà anche quelle di Instagram. Che, d’altronde, è pur sempre una creatura del suo pachidermico gruppo. Secondo alcune indiscrezioni in circolazione, tutte dunque da verificare, la piattaforma starebbe testando un’opzione che consentirebbe agli utenti di Instagram di condividere in un solo colpo le loro cronache effimere anche su Facebook.

D’altronde, al contrario di quanto accaduto sull’applicazione madre, le Storie su Instagram stanno sbancando – dagli ultimi dati le utilizzerebbero più di 250 milioni di utenti – e si integrano perfettamente all’esperienza di fruizione del social. Che ormai da mesi dispone di due linee di esplorazione: quella verticale per i post tradizionali e quella orizzontale per foto e video a scomparsa.

Tutto agevolato da un design lineare e, insomma, senza che l’esperienza complessiva ne risenta particolarmente. Navigare Instagram è un piacere. In futuro, dunque, gli utenti dell’app di Kevin Systrom potranno – se lo vorranno – pubblicare la loro Storia anche sul proprio profilo Facebook. Per aumentare, s’intende, il coinvolgimento degli altri “amici” e fare in modo che anche le giornate della piattaforma principale diventino di uso comune.

Certo l’integrazione non garantisce tout court il successo dell’iniziativa: quand’anche fosse davvero lanciata ci sarà infatti da tenere in considerazione la profonda differenza sia nella composizione dell’utenza dei due social sia negli atteggiamenti, nei contenuti, nella volontà di mostrare su una piattaforma ciò che invece si intende nascondere alla seconda in virtù di chi ci segue.

Simone Cosimi, Repubblica.it