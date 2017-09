Solo tecnici per le aziende? Elmec se li costruisce in casa

L’impresa varesina ha aperto ai neolaureati le selezioni per un percorso formativo e lavorativo

Mancano i tecnici da inserire in azienda? C’è chi la formazione la fa al suo interno. L’esempio arriva da Elmec, l’azienda informatica che ha la sua sede principale a Brunello (sette sedi in Italia e una in Svizzera), provider di servizi e soluzioni IT per le imprese in Italia e in oltre 60 Paesi, che in questi giorni ha aperto un percorso formativo e lavorativo tra i più completi in Italia in ambito informatico, il Graduate Program.

Le selezioni sono aperte a neolaureati in ambito informatico e delle telecomunicazioni, ma anche a laureati in ambito matematico e scientifico, che abbiano una grande passione per l’informatica e conoscenza della lingua inglese: «I giovani sono alla ricerca di un lavoro che non li lasci ore ‘parcheggiati’ in un ufficio a fare sempre le stesse cose – spiega Roberto Trentini, direttore HR di Elmec – Per questo abbiamo pensato ad un programma che metta alla prova la loro voglia di cambiare e sperimentare diverse competenze e, che allo stesso tempo possa accompagnarli in una scelta più consapevole per il proprio futuro».

Competenze in diversi ambiti

Il Graduate Program di Elmec è un percorso di 18 mesi, che permette di acquisire competenze in tre differenti ambiti e attraverso una job rotation strutturata nei diversi dipartimenti dell’azienda (Security, System, Networking), permetterà così ai giovani candidati di esplorare tutti gli ambiti della tecnologia, accompagnati da un tutor e un mentor aziendale che li guiderà nelle scelte più importanti per la propria carriera.

In questo modo i candidati avranno la possibilità non solo di imparare, ma anche di avere una visione a tutto tondo delle diverse esperienze in ambito tecnico per prepararsi al meglio per il ruolo che andranno a ricoprire al termine del programma. Gli studenti acquisiranno competenze in ambito IT Security, System, Networking e avranno la possibilità di lavorare su progetti per grandi aziende.

Crescita personale e non solo

Un percorso studiato per dare ai candidati una crescita personale e professionale per il loro futuro: un futuro che Elmec, realtà con 8 sedi, 600 dipendenti di cui oltre 350 tecnici, offrirà a chi entrerà nel programma con l’inserimento in azienda tramite contratti di apprendistato e a tempo indeterminato.

I giovani selezionati potranno conseguire direttamente in azienda alcune tra le più importanti certificazioni in ambito tecnico come MTA (Microsoft Technology Associate), RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) e CCNA Routing and Switching e la formazione verrà affinata anche attraverso un affiancamento con un mentor, il contatto con i clienti. Una selezione che non pone dunque limiti ed è aperta anche a candidati che vivono distanti dall’azienda, per i quali sono previste agevolazioni per l’alloggio.

I programmi di formazione di Elmec rivolti ai giovani hanno coinvolto solo nel 2016 più di 500 tra studenti degli istituti superiori e dell’università.

Il prossimo 20 ottobre sarà possibile approfondire di persona i vantaggi del Graduate Program nel corso dell’Open Day a Brunello, l’appuntamento annuale in cui l’azienda varesina incontra i potenziali collaboratori che prevede workshop, tour delle sedi e colloqui. È possibile candidarsi sul portale dedicato: www.elmec.com/graduate oppure tramite la pagina Carriere di Linkedin di Elmec.

Silvia Bottelli, LaprovinciadiVarese.it