Lo stabilimento Fca di Verrone (Biella) premiato per la produzione snella

Il riconoscimento internazionale “Lean & Green Management Award”

Lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Verrone (Biella) ha ottenuto il riconoscimento internazionale «Lean & Green Management Award», che viene assegnato da due società di consulenza tedesche, Growtth© Consulting Europe GmbH e Quadriga Consult, che annualmente valutano un panel di aziende sulla cosiddetta «lean production», la produzione snella che garantisce una gestione efficiente dell’energia e delle risorse ambientali, degli impianti e della logistica. La competizione quest’anno ha visto la partecipazione di 31 aziende europee di 10 Paesi, con diversi attori del settore Automotive. In particolare gli stabilimenti finalisti sono localizzati in Germania, Francia, Austria, Svizzera, con Fca rappresentativa per l’Italia. Il Premio Lean & Green Management, che è rivolto a singoli siti di produzione di industrie con almeno 100 dipendenti si compone di tre categorie («Imprese / Oem», «Pmi» e «Speciale») ed ha, tra i principali obiettivi, quello di generare benefici per lo scambio di Best practices e networking tra aziende diverse, suggerimenti pratici e soluzioni innovative e applicazioni connesse all’efficienza delle risorse in termini di Industry 4.0.

In passato Fca aveva già partecipato al concorso, aggiudicandosi premi speciali: nel 2013 l’impianto di Tychy aveva ottenuto il premio speciale Green e nel 2014 quello di Pomigliano d’Arco aveva vinto il premio speciale Lean. L’impianto di Verrone è il primo di FCA a vincere il premio principale. A Verrone, che ha la certificazione Gold nell’ambito del WCM, attualmente si producono i cambi della famiglia C635, versione manuale e DDCT (automatico doppia frizione), che equipaggiano una vasta gamma di modelli dei brand FCA, comprese le Jeep Renegade e Cherokee, le Fiat 500X, Tipo e 500L e le Alfa Romeo Giulietta, MiTo e 4C. Vi sono impiegate circa 700 persone. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 e 29 Novembre a Monaco di Baviera nell’ambito dell’iniziativa Smart Factory Day.

La Stampa