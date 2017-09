Dieselgate: pressing Ue-consumatori, Volkswagen 1 mese per riparazioni

Lettera all’ad, ma spetterà ai singoli Paesi agire se no rispetto

Nuovo pressing della Commissione Ue e delle associazioni dei consumatori europee nei confronti di Volkswagen, che a due anni dal Dieselgate non ha ancora terminato tutte le riparazioni delle auto con il software che ‘trucca’ le emissioni. Bruxelles e le autorità per la tutela dei consumatori dell’Ue hanno inviato una lettera all’ad del gruppo automobilistico tedesco chiedendo la conferma del piano che prevede che verrà completato il lavoro sulle auto già in circolazione entro l’autunno 2017. Le autorità per la tutela dei consumatori chiedono quindi alla casa automobilistica di rispondere alla domanda entro un mese, e di impegnarsi in un dialogo a livello europeo.

Spetterà però a ciascuno stato membro decidere cosa fare se Volkswagen non reagirà a questa posizione comune o se non si raggiungerà un accordo. Le autorità possono infatti agire secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e adottare anche misure coercitive se necessario. “Sono soddisfatta di vedere che le autorità per la tutela dei consumatori sono unite di fronte a Volkswagen”, ha dichiarato la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova, in quanto “agendo insieme possono garantire che il diritto dell’Ue in materia di consumatori sia rispettato”.

ANSA