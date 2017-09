Crociere ai Caraibi: rimborsi, cancellazioni e bonus per l’uragano

Le iniziative di Msc e Norwegian, mentre Costa (al momento) non ha navi in zona

Nei giorni del disastro dei Caraibi la sorte dei viaggiatori in crociera in quella parte del mondo, o prossimi a partire, può non sembrare una priorità, ma quello che succede agli italiani all’estero è importante, per loro e anche per le migliaia di persone che ai Caraibi vivono di turismo e non vedono l’ora di ripristinare i normali flussi di persone.

In che modo si sono organizzate le varie compagnie di navigazione che imbarcano viaggiatori italiani? La Msc Crociere ha in zona la nave Msc Divina, che ha fatto rotta sul porto di Miami. I passeggeri che non hanno voluto proseguire la crociera sono sbarcati, mentre la nave si dirigerà con gli altri verso Cozumel (Messico), al di fuori della zona dell’uragano. Qui la Msc Divina resterà ormeggiata in banchina fino a quando non sarà possibile tornare a Miami in sicurezza.

Gli ospiti sbarcati oggi riceveranno un rimborso per i due giorni persi della loro vacanza in crociera, inoltre avranno un buono per uno sconto del 25% sul prezzo di una futura crociera. A loro volta, gli ospiti che continueranno la crociera dopo giovedì, dopo lo scalo a Miami, avranno lo stesso buono sconto.

A causa dell’arrivo di Irma sulla costa sud della Florida, sarà impossibile completare le operazioni di imbarco e sbarco previste per sabato 9 settembre. Per questo motivo è stata presa la decisione di annullare la prossima crociera in partenza quel giorno. Gli ospiti che hanno prenotato questa crociera avranno la possibilità di scegliere un’altra crociera Msc oppure riceveranno il rimborso completo del viaggio più un buono sconto del 25% sul prezzo di una crociera futura.

Anche il porto de L’Avana potrebbe interrompere le operazioni da venerdì in poi, impedendo le procedure di imbarco e sbarco della nave Msc Opera previste per sabato 9 settembre. Per questo la permanenza di Msc Opera sarà protratta a Cozumel (Messico) fino a domenica, quando la crociera finirà. Le operazioni di imbarco e sbarco si svolgeranno quindi a Cozumel in quel giorno. La Msc Crociere organizzerà trasferimenti da Cozumel all’Aeroporto di Cancun sia in andata che ritorno per consentire agli ospiti di tornare a casa e ai nuovi di raggiungere la nave prima dell’inizio della crociera.

Per quanto riguarda Norwegian Cruise, la nave Norwegian Escape e la Norwegian Sky sono state avviate a Miami dove agli ospiti è stato garantito un rimborso per i giorni mancati della loro crociera, insieme a un bonus del 25% del prezzo di una crociera futura con Norwegian. Agli ospiti che necessitano di cambiare volo è fornito un contributo fino a 300 dollari a persona.

Sono state annullate la crociera di Norwegian Sky dell’8 settembre da Miami alle Bahamas, la crociera di Norwegian Escape da Miami verso le Piccole Antille del 9 settembre e la crociera di Norwegian Sky dell’11 settembre. Tutti gli ospiti avranno diritto al rimborso completo delle crociere annullate e anche a un bonus del 50% per una crociera futura.

Invece Costa Crociere al momento non ha navi nei Caraibi: la stagione per la compagnia comincia a dicembre. Le crociere del gruppo controllante (Carnival) non vengono vendute direttamente in Italia.

Luigi Grassia, La Stampa