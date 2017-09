Buoni Pasto: ok cumulo 8 ticket per spesa

Nuove regole per i buoni pasto. Da domani entra in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di spendere anche otto buoni pasto alla volta per fare la spesa, ad esempio in un supermercato, e che allarga anche le possibilità del loro utilizzo. Potranno essere infatti usati anche nei mercatini, negli agriturismo, negli spacci aziendali oltre a bar, ristoranti, negozi e stessi supermercati. Finora era ufficialmente possibile usare un solo ticket al giorno. Resta in vigore il divieto di cederli a terzi ed è esclusa la possibilità di avere il resto perché “sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale”, spiega il decreto del Mise.

ANSA