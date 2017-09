Volo cancellato, indennizzo in base alla distanza diretta

La compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo con coincidenza o in caso di ritardo prolungato deve essere calcolata in funzione della distanza radiale tra gli aeroporti di partenza e di arrivo. Il fatto che la distanza effettivamente percorsa da tale volo sia, in ragione della coincidenza, superiore alla distanza tra gli aeroporti di partenza e di arrivo non incide sul calcolo della compensazione. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza pronunciata oggi nella causa C-559/16 (Birgit Bossen, Anja Bossen e Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV).

La causa è stata promossa da alcuni viaggiatori recatisi da Roma ad Amburgo via Bruxelles mediante un volo operato dalla Brussels Airlines. Essendo il loro volo atterrato ad Amburgo con un ritardo di tre ore e cinquanta minuti rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto, esse hanno adito l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania) al fine di ricevere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento dell’Unione in materia di compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei . Tale regolamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia, dispone, segnatamente, che, in caso di ritardo di tre o più ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione di 250 euro per i voli inferiori o pari a 1 500 chilometri e di 400 euro per i voli superiori ai 1 500 chilometri che collegano due Stati membri. Trattandosi però di un volo con coincidenza a enon diretto, i km totali (1.656, con risarcimento di 400 euro) erano superiori a quelli di un volo diretto (1.326, con risarcimento di 250 euro).

Il giudice tedesco ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia quale dei due chilometraggi andava considerato, dato che sarebbe cambiato l’importo della compensazione pecuniaria.

Con la sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che, nell’ambito del diritto a compensazione pecuniaria, il regolamento non distingue a seconda che i passeggeri interessati raggiungano la loro destinazione finale tramite un volo diretto o un volo con coincidenza. La Corte conclude che, in entrambi i casi, i passeggeri devono essere trattati in modo uguale in sede di calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria.

In tale contesto, la Corte ha rilevato che i diversi scaglioni di compensazione pecuniaria previsti dal regolamento rispecchiano le differenze dell’entità del disagio che i passeggeri subiscono per non avere la possibilità di riorganizzare liberamente il proprio spostamento ed evitare dunque la perdita di tempo legata all’annullamento del loro volo o al ritardo prolungato. Quindi, per la Corte, il fatto che il volo sia diretto con coincidenza non incide sull’entità del disagio e, nella determinazione dell’importo della compensazione, si deve tenere in considerazione soltanto la distanza radiale (distanza ortodromica) che un volo diretto percorrerebbe tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo. Quindi, nel caso in questione, il risarcimento è di 250 euro.

Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore