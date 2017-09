Tiziana Bernabè è il brand manager di Just Eat Italia

Il 7 settembre 2017, Just Eat ha annunciato la nomina di Tiziana Bernabè a brand manager in Italia. Nel suo ruolo ha la responsabilità di coordinamento e gestione delle attività di comunicazione del marchio in Italia, dove la società è presente dal 2011. Coordinando il team di agenzie di Just Eat, Bernabè si occupa inoltre della strategia di brand declinata sui canali tv e digital, con attività specificatamente dedicate al rafforzamento e al consolidamento sul mercato italiano.

Classe 1974, laureata all’università Federico II di Napoli in economia e commercio, e con un master in marketing e comunicazione conseguito all’Accademia di Comunicazione di Milano, Bernabè ha esperienze nell’ambito della comunicazione e della gestione di clienti italiani e internazionali, avendo lavorato in DDB, Lowe Pirella e Italia Brand Group come account director.

Primaonline.it